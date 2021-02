Die Kreisverwaltung des Eifelkreises Bitburg-Prüm will gegen mehrere Personen aus dem Umfeld der so genannten Querdenker Anzeige erstatten. Hintergrund sind nach SWR-Informationen mutmaßliche Beleidigungen und Drohungen gegen die Leiterin des Ordnungsamtes.

In mehreren E-Mails, die dem SWR in Auszügen vorliegen, wird die Leiterin des Ordnungsamtes übelst beschimpft. Zudem erhielt sie eine E-Mail mit einen Foto, das zwei Leichen an einem Galgen zeigt. Die Kreisverwaltung des Eifelkreises Bitburg-Prüm wertet das als Bedrohung. Die Beamtin hatte bei einer Kundgebung aus dem Querdenker-Umfeld am Sonntag in Bitburg auf die Einhaltung von Hygienemaßnahmen hingewiesen. Außerdem untersagte sie wegen des Totensonntags den Einsatz von Lautsprechern.

Aufruf in Chatgruppen

Daraufhin hatten die Veranstalter in Chatgruppen dazu aufgerufen, E-Mails an die Ordnungsamtsleiterin zu schreiben. Insgesamt zählt die Kreisverwaltung neben dem Fall der Bedrohung, eine Verleumdung und neun Fälle von Beleidigung. Der Erste Kreisbeigeordnete, Michael Billen (CDU), sagte dem SWR, man werde jeden Fall zur Anzeige bringen. Beamtinnen und Beamte dürften nicht zum Fußabtreter bestimmter Leute werden.