Zwischen fünf und 23 Uhr ist es zu laut in der Avelsbacher Straße in Trier-Kürenz. Das finden zumindest die Anwohner. Deshalb wollen sie Tempo 30. Doch bislang tut sich nichts.

Das Ehepaar Veronika und Johannes Verbeek und ihr Nachbar Manfred Barg aus der Avelsbacher Straße Trier sind verärgert. An ihrem Haus brettern jeden Tag Lkw, Baustellenfahrzeuge und Autos vorbei. Oft schneller, als die erlaubten 50 km/h. Seit mehr als 20 Jahren kämpfen sie dafür, dass Tempo 30 eingeführt wird. Doch bisher ohne Erfolg.

Lärm schränke die Lebensqualität in Trier ein

Veronika Verbeek kann kaum noch richtig in ihrem Arbeitszimmer arbeiten. Damit sie den Lärm nicht hören muss, macht sie sich schon immer Musik an. Doch das hilft nur bedingt. Die Konzentration bei der Arbeit im Homeoffice zu behalten, sei kaum möglich, wenn ein paar Meter weiter draußen die Lkw vorbei brettern, sagt sie.

Lärm geht bis tief in die Nacht

Zwischen 5 Uhr morgens und 23 Uhr abends sei an Ruhe nicht zu denken, erzählen Veronika und ihr Mann, Johannes Verbeek. Hinzu käme, dass zahlreiche Autofahrer in der nahegelegenen Unterführung richtig Gas geben und somit absichtlich Lärm machen würden.

"Je länger wir hier wohnen, umso unerträglicher wird es hier mit dem Lärm." Veronika Verbeek, Anwohnerin in der Avelsbacher Straße

An Schlafen sei da abends oft nicht zu denken. Selbst, wenn das Schlafzimmer gar nicht direkt an der Straße liegt, sagt sie. Außerdem würden schwere Lkw und Baustellenfahrzeuge dazu führen, dass die teilweise über 100 Jahre alten Häuser zu wackeln beginnen.

Bürgerinitiative in der Avelsbacher Straße in Trier gegründet

Weil die Anwohnerinnen und Anwohner es nicht mehr ertragen, haben sie schon vor 20 Jahren eine Bürgerinitiative ins Leben gerufen. Dieser gehören auch Veronika und Johannes Verbeek und Manfred Barg an. Um auf ihre Situation aufmerksam zu machen, haben sie Schilder in ihre Fenster geklebt. Darauf fordern sie, dass die Autofahrer nur 30 km/h fahren. Viele hätten mitgemacht, sagt Johannes Verbeek.

Einige Autofahrer würden sich sogar daran halten, wenn sie die Schilder sehen, erzählt Johannes Verbeek. Aber leider nicht alle.

Die Bürgerinitiative der Avelsbacher Straße in Trier fordert für den Verkehr Tempo 30, anstatt der erlaubten 50 km/h. SWR

Anwohner vermissen Handeln der Stadt Trier

Johannes Verbeek erzählt, er habe sich einen endlosen Schriftverkehr mit der Stadt, dem Landesbetrieb Mobilität (LBM) und dem Land Rheinland-Pfalz geliefert. Seine Schreiben seien aber entweder gar nicht oder nur nach sehr langer Zeit beantwortet worden. Das ärgert ihn.

"Wir befürchten, die Stadt hat den Schuss immer noch nicht gehört und ist immer noch träge und will hier nicht tätig werden. Das kostet alles nichts. Das ist einfach nur eine Frage der Solidarität und des Willens." Johannes Verbeek, Anwohner der Avelsbacher Straße

LBM würde Tempo 30 in der Avelsbacher Straße zustimmen

Mittlerweile habe die Stadt Trier einen Antrag auf Tempo 30 beim LBM gestellt, heißt es von einer Sprecherin des LBM auf SWR-Anfrage. Denn die Behörde muss dem zustimmen. Das würde sie auch, wenn von der Stadt ein entsprechendes Gutachten vorliege, dass die Lärmbelastung durch den Verkehr zu hoch sei. Das Gutachten liege noch nicht vor, heißt es.

Stadt Trier will Tempo 30 in Avelsbacher Straße umsetzen

Seitens der Stadt Trier heißt es auf SWR-Anfrage, dass das Gutachten, das die Lärmbelastung in der Avelsbacher Straße feststellen soll, bereits durchgeführt worden sei. Die vorgegebenen Grenzwerte seien dabei überschritten worden. Derzeit müsse der Straßenbaulastträger noch eine Stellungnahme formulieren. Danach werde diese und das Gutachten dem LBM vorgelegt. Die Stadt schätzt, in ein bis zwei Monaten Tempo 30 in der Avelsbacher Straße einführen zu können.

Um die Avelsbacher Straße zudem zu entlasten, sei mittelfristig eine Anbindung des Avelertals über den Grüneberg und die Metternichstraße und den Verteilerkreis Nord geplant.

Zwischen Hoffnung und Desillusion

Manfred Barg wohnt seit über 30 Jahren in der Avelsbacher Straße. Seine Hoffnung, dass sich irgendwann etwas tut, ist noch nicht verschwunden. Denn er sieht durch den Verkehr auch Gefahren für Fußgänger und Fahrradfahrer.

"Man wird durch eine bürokratische Politik einfach abgekanzelt." Veronika Verbeek, Anwohnerin in der Avelsbacher Straße

Hoffnung bei Anwohnern schwindet

Die Hoffnung, dass sich etwas tut, sei so langsam am Ende, sagt Anwohnerin Veronika Verbeek. Sie sei enttäuscht von der Politik. Da habe sie sich mehr Mitsprachemöglichkeiten erhofft. Sie sei einfach nur noch desillusioniert, irgendetwas bewegen zu können.