Aus der Region Trier sind bis Ende März rund 3.400 Anträge für die Errichtung neuer Ladestationen für Elektroautos an Wohngebäuden bewilligt worden. Nach Angaben der staatlichen Förderbank KfW floss damit bisher Fördergeld in Höhe von 3,5 Millionen Euro in die Ladeinfrastruktur. Die meisten Anträge für neue Ladestationen kamen demnach aus dem Landkreis Trier-Saarburg. Dort wurden knapp 1.300 Anträge gestellt, dahinter folgt der Landkreis Bernkastel-Wittlich mit 560 Förderanträgen. Seit Ende November können Eigentümer, Mieter und Vermieter von Wohngebäuden bei der staatlichen KfW-Bank Fördergeld für die Neu-Errichtung von Ladestationen für Elektroautos bekommen. Der maximale Zuschuss pro Ladepunkt beträgt nach KfW-Angaben 900 Euro. Der Antragsteller muss dabei unter anderem nachweisen, dass er seinen Strom für die Ladestation zu 100 Prozent aus Erneuerbaren Energien bezieht.