Seit dem 1. Januar sind im Bistum Trier 36 Anträge von Missbrauchsopfern auf höhere Entschädigungszahlungen eingegangen. Das hat das Bistum auf Anfrage mitgeteilt. Die Anträge seien an die Unabhängige Kommission weitergeleitet worden, die darüber entscheidet. Die Höhe der gezahlten Gelder will das Bistum nach eigenen Angaben am Ende des Quartals veröffentlichen. Die Deutsche Bischofskonferenz hatte im September vergangenen Jahres beschlossen, dass Opfer sexuellen Missbrauchs auf Antrag Ausgleichszahlungen von bis zu 50.000 Euro erhalten sollen.