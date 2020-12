Gewerkschafter und Aktivisten haben am Samstag in Trier gegen Krieg und Massenvernichtungswaffen demonstriert. Anlass war der Anti-Kriegstag am 1. September - der Tag, an dem 1939 der Zweite Weltkrieg begann. Die Demonstranten an der Porta Nigra forderten unter anderem, dass Deutschland den UN-Atomwaffenverbotsvertrag aus dem Jahr 2017 unterzeichnet. Eine der Haupt-Rednerinnen war Elke Koller aus der Eifel. Sie fordert seit Jahren, dass die am Fliegerhorst Büchel vermuteten US-Atomwaffen abgezogen werden.