Für die Landtagswahl am 14. März haben in der Region Trier doppelt so viele Menschen Briefwahl beantragt wie bei der Landtagswahl vor fünf Jahren. Wie eine SWR-Umfrage ergab, liegt der Briefwahlanteil zum jetzigen Stand in vielen Kreisen bei mehr als 40 Prozent der Wahlberechtigten. Im Kreis Bitburg-Prüm haben nach Angaben der Verwaltung 48 Prozent der Wahlberechtigten Briefwahl beantragt. Bei der Landtagswahl 2016 waren es halb so viele. Auch in den anderen Kreisen und der Stadt Trier hat sich die Zahl der Briefwähler im Vergleich zur letzten Landtagswahl verdoppelt - in den Kreisen Trier-Saarburg, Birkenfeld und Bernkastel-Wittlich sogar noch mehr als verdoppelt. Bis heute Abend um 18 Uhr kann noch Briefwahl beantragt werden. In Ausnahmefällen, etwa bei einer plötzlichen Erkrankung, können Wähler den Wahlschein auch noch bis zum Wahlsonntag um 15 Uhr beantragen.