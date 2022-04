Viez und Edelsteingewerbe sollen Kulturerbe werden

Der an Mosel und Saar verbreitete Apfelwein Viez und die Edelsteinverarbeitung an der oberen Nahe sollen in das bundesweite Verzeichnis des Immateriellen Kulturerbes der Unesco aufgenommen werden. Der rheinland-pfälzische Innenminister Roger Lewentz (SPD) hat nach eigenen Angaben entsprechende Anträge an die zuständige Kultusministerkonferenz weitergeleitet. Alte Handwerkstechniken und andere lebendige Traditionen bereicherten die Gesellschaft seit langer Zeit und seien ein Anker für die kulturelle Identität Viez, Schuhindustrie und Edelsteingewerbe sollen Kulturerbe werden, sagte Lewentz.