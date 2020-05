In der Region Trier ist die Zahl der bestätigten Neu-Infektionen mit dem Corona-Virus gestern nur leicht angestiegen, es gibt zwei neue Fälle. Nach Angaben der Kreisverwaltungen haben sich damit bisher insgesamt 822 Menschen nachweislich mit dem Corona-Virus infiziert. Fast 90 Prozent davon gelten mittlerweile wieder als gesund. In der Region Trier gibt es nach Angaben der Behörden derzeit noch 67 Menschen, die an einer Corona-Infektion erkrankt sind. Bislang sind 19 Menschen an den Folgen einer Corona-Infektion gestorben.