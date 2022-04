Anrufwelle falscher Polizisten

In der Verbandsgemeinde Thalfang hat es am Ostersonntag mehrere Anrufe von falschen Polizisten gegeben. Die Polizei spricht von einer Anrufwelle. Demnach gaben sich die Anrufer als Polizisten aus und behaupteten, in der Nachbarschaft sei eingebrochen worden oder der Name des Angerufenen stehe auf einer "Einbruchsliste". Daraufhin seien die Angerufenen über Wertgegenstände und Bargeld ausgefragt worden. Die mutmaßlichen Täter hätten versucht, eine Übergabe der Wertsachen an sie zu arrangieren, um diese angeblich vor einem Diebstahl zu sichern. Die Polizei rät, besonders skeptisch zu sein und keine persönlichen Daten preiszugeben. Im Zweifel solle man um eine Rückrufnummer bitten und die Polizei rufen.