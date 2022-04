Wieder Anrufe von falschen Polizisten in der Region

Die Polizei in Idar-Oberstein verzeichnet seit Mittwoch wieder viele Anrufe von falschen Polizisten. Diese rufen überwiegend ältere Menschen an und fragen am Telefon nach deren Geld- und Schmuckbeständen. Dabei geben die Täter beispielsweise vor, dass es in der Nachbarschaft zu Einbrüchen gekommen sei. Angeblich hätte man bei einer Festnahme einen Zettel mit Namen der Angerufenen gefunden. Die Anrufe sollen Ängste schüren und die Angerufenen dazu bringen, ihr Geld und Schmuck an die falschen Polizisten auszuhändigen. Die Polizei rät, keine Angaben zu möglichen Bargeld- und Schmuckbeständen zu machen oder gar zu übergeben. Im Zweifelsfall sollten die Angerufenen die zuständige Polizeiinspektion informieren.