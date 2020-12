In einigen Pfarreien der Region Trier können Gläubige sich jetzt schon für die Christmetten und Weihnachtsgottesdienste anmelden. Wegen der Corona-Pandemie müssen die Gemeinden Auflagen erfüllen und es können nicht so viele Menschen in die Gottesdienste kommen, wie sonst an Weihnachten. Im Trierer Dom und in der Pfarrei Liebfrauen in Trier werden in diesem Jahr doppelt so viele Weihnachtsgottesdiente angeboten. Dafür kann man sich jetzt schon anmelden. In der Wallfahrtskirche in Klausen gibt es in diesem Jahr vier Christmetten. Man kann sich jetzt schon anmelden, es werden aber auch Plätze für Menschen freigehalten, die sich erst ein paar Tage vor Heilig Abend entscheiden. Für die Weihnachtsgottesdienste in der Basilika in Prüm kann man sich ab dem 11. Dezember anmelden. Einzelne Pfarrgemeinden bieten auch Gottesdienste draußen an, wie zum Beispiel die Gemeinde St. Augustinus in Trier, die das Lottoforum auf dem Petrisberg nutzt.