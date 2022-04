Anmeldung zum Stadtradeln gestartet

Interessierte aus der Stadt Trier können sich seit Freitag auf der Internetseite der Stadt für die Aktion „Stadtradeln“ registrieren. Wie die Organisatoren mitteilen, sollen mindestens einhundert Teams und 1.000 Aktive teilnehmen. Die Aktion des Klimabündnis der Europäischen Städte findet in diesem Jahr zum elften Mal in Trier statt: Vom 30. Mai bis zum 19. Juni. Es geht darum, möglichst viele Wege mit dem Fahrrad zurückzulegen. Die gefahrenen Kilometer werden in einem Online-Portal eingetragen. Die Gruppe mit den meisten Kilometern gewinnt. Im vergangenen Jahr hat Stadtradeln Trier eigenen Angaben zufolge mit mehr als 1.600 Aktiven in 108 Teams einen Teilnehmerrekord erzielt.