Nach dem gewaltsamen Tod der 63-jährigen Edith Blum aus Trier hat die Staatsanwaltschaft Anklage wegen Mordes gegen einen 32-jährigen Mann erhoben. Beide verkehrten im Obdachlosen-Milieu. Der Mann soll zunächst Alkohol mit dem späteren Opfer getrunken haben. Später habe er sie erschlagen, um sie auszurauben. Er erbeutete wohl nur ein paar Euros.

Zusätzlich zur Mordanklage hat die Staatsanwaltschaft Trier vor der Schwurgerichtskammer auch Anklage wegen Raubes mit Todesfolge erhoben. Die Tat fand in der Nacht vom 13. auf den 14. Januar 2021 statt.

Opfer und Täter verbrachten den Tag zusammen

Opfer und Täter sollen den Tag vor der Tatnacht in der Innenstadt von Trier verbracht und zuletzt im Bereich der Treveris-Passage gemeinsam mit mehreren Personen Alkohol zu sich genommen haben. Dort war Edith Blum auch von einer Überwachungskamera gefilmt worden. Mit einem Foto davon hatte die Polizei nach Zeugen gesucht.

Edith Blum kurz vor ihrem Tod. Das Foto stammt von einer Überwachungskamera. Polizei Trier

Nach den Ermittlungen der Kriminalpolizei ging Edith Blum gegen 20 Uhr in Richtung ihrer Wohnung in Trier-West. Gegen 22 Uhr sei sie dann in der Nähe der Obdachlosenunterkunft "Benedikt-Labre-Haus" auf den Angeschuldigten getroffen. Beide seien von dort aus gemeinsam in den Bereich der Baustelle des neuen Kreisverkehrs am Kopf der Römerbrücke in Trier-West gegangen, um dort weiter Alkohol zu trinken.

Das Opfer verstarb an den schweren Verletzungen und an Unterkühlung

Nach Auffassung der Staatsanwaltschaft besteht der hinreichende Verdacht, dass der Angeschuldigte nach einer gewissen Zeit den Entschluss fasste, die Frau auszurauben. Er schlug demnach unter Verwendung eines bisher nicht bekannten Tatwerkzeugs auf die Geschädigte ein und fügte ihr schwere Kopfverletzungen zu.

Anschließend soll er die Taschen und den Geldbeutel der Frau, in dem sich allenfalls ein geringer Geldbetrag befunden haben dürfte, durchsucht und den Tatort mit unbekannter Beute verlassen haben. Das Opfer verstarb im Laufe der Nacht an den schweren Schädelverletzungen und an Unterkühlung.

Tatverdacht durch DNA-Spur

Der Angeschuldigte geriet wenige Tage nach der Tat durch einen DNA-Treffer als Tatverdächtiger in den Fokus der Ermittlungen. Der Abgleich einer am Tatopfer gesicherten DNA-Spur durch das Landeskriminalamt ergab eine Übereinstimmung mit einer DNA-Spur aus einer bis dahin unaufgeklärten Straftat, nämlich einem versuchten Handtaschenraub im Palastgarten in Trier.

Der Angeschuldigte schweigt

Nach Angaben der Staatsanwaltschaft hat sich der Angeschuldigte bislang nicht zur Tat geäußert. Er befindet sich seit seiner Festnahme in Untersuchungshaft. Wann der Gerichtsprozess beginnt, ist noch nicht klar.