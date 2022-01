Im September erschoss ein Mann an einer Tankstelle in Idar-Oberstein einen 20 -jährigen Kassierer. Die Bluttat löste bundesweit Entsetzten aus. Im Januar soll nun Anklage erhoben werden.

Die Anklageerhebung im Fall des Mitte September erschossenen Tankstellen-Kassierers in Idar-Oberstein verzögert sich weiter. Das teilte die Staatsanwaltschaft Bad Kreuznach mit. Urspünglich sollte dies noch bis Ende des Jahres passieren, jetzt wird sie für Januar erwartet.

Auswertung der sichergestellten Datenträger zeitaufwendig

Am 18. September 2021 war ein 20-jähriger Schüler, der als Aushilfe in der Tankstelle in Idar-Oberstein arbeitete, von einem Kunden erschossen worden. Der mutmaßliche Täter, ein 49-jähriger Mann, sitzt wegen Mordverdachts in Untersuchungshaft. Er habe sich geweigert, im Verkaufsraum der Tankstelle eine Maske zu tragen.

Polizeiangaben zufolge hat der Mann den Todesschuss gestanden. In der Vernehmung habe er gesagt, die Coronamaßnahmen lehne er ab und die Pandemie habe ihm zugesetzt. Er sei als Softwareentwickler tätig gewesen und habe viele Speichermedien gehabt. Die Auswertung der sichergestellten Datenträger sei sehr zeitaufwendig, so die Staatsanwaltschaft.