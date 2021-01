per Mail teilen

Die Generalstaatsanwaltschaft Koblenz wirft der 29-Jährigen vor, Mitglied der Terrororganisation Islamischer Staat (IS) gewesen zu sein. Die Anklage stützt sich auf Erkenntnisse des Landeskriminalamts Rheinland-Pfalz.

Die Beschuldigte Lisa R. soll fast fünf Jahre lang Mitglied des IS gewesen sein. Sie soll im September 2014 mit ihrem Ehemann in einen vom IS kontrollierten Teil Syriens eingereist sein.

IS-Ideologie propagiert und unterstützt

Laut LKA hat sie ihren Mann bei Kämpfen in Nordsyrien moralisch unterstützt. Zudem habe sie die Ideologie des IS, wie die Tötung Andersdenkender, über soziale Medien verbreitet und propagiert. Hierfür soll ihr Geld gezahlt worden sein. 2019 wurde sie nach einem Fluchtversuch aus Syrien von kurdischen Kräften festgenommen. Die Beschuldigte sitzt derzeit in Untersuchungshaft.