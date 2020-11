Nach einer Reihe von Geldautomatensprengungen hat die Staatsanwaltschaft Trier Anklage gegen zwei Männer und eine Frau erhoben. Sie sollen in vier Fällen versucht haben, Geldautomaten verschiedener Banken zu sprengen.

Laut Staatsanwaltschaft sprengten die Angeschuldigten Anfang Mai dieses Jahres einen Geldautomaten in Hillesheim. Dazu sollen sie ein Gasgemisch verwendet haben. Da der Tresor des Automaten der Sprengung standhielt, gelang es ihnen nicht, Bargeld zu erbeuten. Der entstandene Sachschaden lag bei 100.000 Euro.

Täter blieben ohne Beute

Außerdem sollen die Tatverdächtigen versucht haben, Geldautomaten in Bernkastel-Kues, Königswinter am Rhein und Antweiler in der Verbandsgemeinde Adenau zu sprengen. Auch dabei schafften sie es nicht, Geld zu erbeuten. Der Vorwurf der Staatsanwaltschaft Trier lautet auf gemeinschaftlichen schweren Bandendiebstahl und Herbeiführen einer Spengstoffexplosion in mehreren Fällen.

Die beiden Männer und die Frau sollen für die Taten jeweils Autos mit zuvor gestohlenen Kennzeichen verwendet haben. Die Männer sitzen laut Staatsanwaltschaft in Untersuchungshaft. Der Haftbefehl gegen die Frau sei gegen Auflagen außer Vollzug gesetzt worden. Die Angeschuldigten stammten aus Nordrhein-Westfalen und seien bislang nicht vorbestraft. Wann der Fall am Trierer Landgericht verhandelt wird, steht noch nicht fest.