Die Staatsanwaltschaft hat Anklage gegen den mutmaßlichen Amokfahrer von Trier erhoben. Er soll im Dezember mit dem Auto durch die Fußgängerzone gerast sein und fünf Menschen getötet haben.

Nach Angaben der Staatsanwaltschaft besteht gegen den 51-jährigen Trierer der hinreichende Tatverdacht des Mordes in fünf Fällen, des versuchten Mordes in 18 weiteren Fällen sowie der gefährlichen und schweren Körperverletzung und des gefährlichen Eingriffs in den Straßenverkehr.

Die Anklage ist laut Staatsanwaltschaft zur Schwurgerichtskammer des Landgerichts Trier erhoben worden.

Auf seinem Weg durch die Fußgängerzone steuerte der Angeschuldigte laut Staatsanwaltschaft in der Absicht, möglichst viele Menschen zu töten oder zu verletzen, wahllos und gezielt auf arglose Fußgänger zu. Sein Fahrzeug habe er dabei als gemeingefährliches Mittel eingesetzt.

Staatsanwaltschaft sieht Merkmal der Heimtücke erfüllt

Die Staatsanwaltschaft geht davon aus, dass das dem Angeschuldigten zur Last gelegte Verhalten die Mordmerkmale der Heimtücke und der Begehung der Tat mit gemeingefährlichen Mitteln erfüllt.

Bei der Amokfahrt wurden laut Staatsanwaltschaft eine 73-jährige Seniorin, einen 45-jährigen Familienvater, seine neun Wochen alte Tochter, eine 52-jährige Lehrerin und eine 25-jährige Studentin.

Überlebende leiden bis heute unter den Folgen

Die Personen, die den Angriff überlebten, erlitten der Staatsanwaltschaft zufolge erhebliche Verletzungen unterschiedlicher Schwere. Mehrere Personen seien so schwer verletzt worden, dass sie bis heute klinisch behandelt werden müssten.

Eine 14-jährige Jugendliche, die in der Grabenstraße von dem Fahrzeug des Angeschuldigten erfasst worden sei, befinde sich aufgrund der erlittenen Verletzungen immer noch in stationärer Reha-Behandlung. Ein 63-jähriger Mann liege seit der Tat in einer Art Wachkoma in einer Klinik. Viele der Opfer seien zudem psychisch traumatisiert.

Widersprüchliche Aussagen in den Vernehmungen

Der Angeschuldigte habe in den polizeilichen Vernehmungen zum eigentlichen Tatgeschehen nur rudimentäre und in Teilen widersprüchliche Angaben gemacht. Er habe im Wesentlichen behauptet, an Einzelheiten des Tatgeschehens keine Erinnerung zu haben.

Zum Motiv für die Tat hat der 51-jährige mutmaßliche Amokfahrer laut Staatsanwaltschaft bislang keine nachvollziehbare Erklärung abgegeben. Nach vorläufiger Bewertung der bisherigen Erkenntnisse gehe man davon aus, dass der Angeschuldigte aus persönlichen Motiven handelte.

Sachverständiger: Täter leidet unter einer Psychose

Er sei zuletzt alleinstehend, arbeitslos, ohne festen Wohnsitz und offenbar durch seine persönlichen Lebensumstände frustriert gewesen.

Nach vorläufiger Einschätzung eines psychiatrischen Sachverständigen leide er zudem an einer Psychose. Laut Staatsanwaltschaft war er während der Tat alkoholisiert. Seine Blutalkoholkonzentration habe 1,12 Promille betragen.

In der Hauptverhandlung werde das Gericht auch über die Frage der Schuldfähigkeit des Angeschuldigten bzw. etwaige Einschränkungen seiner Schuldfähigkeit zu befinden haben, teilte die Staatsanwaltschaft weiter mit.

Das hierzu im Auftrag gegebene Gutachten eines psychiatrischen Sachverständigen liege noch nicht vor. Anhaltspunkte für eine vollständige Aufhebung der Schuldfähigkeit des Angeschuldigten hätten sich im Rahmen der bisherigen Ermittlungen nicht ergeben.

51-Jähriger seit der Tat in Untersuchungshaft

Der mutmaßliche Täter soll am 1. Dezember mit seinem Auto durch die Trierer Fußgängerzone gefahren sein und gezielt Passanten überfahren haben. Drei Frauen, ein Mann und Säugling starben.

Der Mann aus dem Trierer Stadtteil Zewen war kurz nach der Tat festgenommen worden und sitzt seitdem in Untersuchungshaft.