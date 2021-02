per Mail teilen

Die stationäre Chirurgie in Gerolstein ist seit dem Jahresende geschlossen. Die Bürgermeister der Verbandsgemeinde sind besorgt. Ist das der Anfang vom Ende des Krankenhauses?

Die Bürgermeister fordern in einer gemeinsamen Resolution, das Krankenhaus Gerolstein in seiner jetzigen Form dauerhaft zu sichern. Das heißt, mindestens die Innere Abteilung, die Intensivbetten, die chirurgische Ambulanz und die Psychiatrische Fachabteilung zu erhalten. Die Bürgermeister sehen dabei unter anderem die Landesregierung und den Krankenhausträger, die Marienhaus GmbH, in der Pflicht.

Grundversorgung im Vulkaneifelkreis gefährdet

Nach der Schließung der stationären Chirurgie und der Kündigung des Chefarztes der Inneren Abteilung zum Sommer fürchten die Bürgermeister um die Grundversorgung der Menschen in der Region. Würden weitere Abteilungen des Krankenhauses wegfallen, müssten ihrer Ansicht nach 4.800 Menschen künftig mehr als 30 Minuten zum nächsten Krankenhaus fahren.

Die Marienhaus Unternehmensgruppe hat Ende 2020 die Chirurgie im Krankenhaus Gerolstein geschlossen. SWR

Nur noch ambulante Chirurgie in Gerolstein

Da nur noch eine ambulante Chirurgie angeboten wird, müssten Leichtverletzte nun häufig zu anderen Krankenhäusern gefahren werden. In den Randzeiten werde dafür der Rettungswagen eingesetzt und stünde dann nicht mehr für Notfälle zur Verfügung. Deshalb wollen die Bürgermeister, dass der vorhandene Krankenwagen künftig 24 Stunden an sieben Tagen in der Woche einsatzbereit ist.

Runder Tisch mit Behörden für Rettungsdienst

Sie fordern den Kreis Vulkaneifel auf, dazu einen Runden Tisch mit der für den Rettungsdienst zuständigen Behörde - der Kreisverwaltung Trier-Saarburg - und dem rheinland-pfälzischen Innenministerium einzuberufen. Außerdem solle die Vulkaneifel das Gesundheitskonzept des Landkreises weiterentwickeln. Der Kreistag der Vulkaneifel hatte der Einberufung eines Runden Tisches bereits in seiner Sitzung Ende Januar einstimmig zugestimmt.