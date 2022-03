In Spangdahlem in der Eifel gibt es eine amerikanische Airbase mit Kampfjets. Wie lebt es sich in Kriegszeiten so nah an einem möglichen Angriffsziel?

Seit 1953 gibt es die Airbase der US-Armee in Spangdahlem in der Eifel. Die Menschen in der Umgebung haben gelernt, mit dem Fluglärm der Kampfjets und den Amerikanern zu leben. Doch in Kriegszeiten könnte auch Spangdahlem ein potentielles Angriffsziel werden. Wir haben Menschen aus der Umgebung gefragt, ob sie aktuell Angst haben, dort zu leben.