Angriff auf Fußgänger in Trierer Innenstadt

Die Polizei sucht Zeugen nach einem Angriff auf einen Fußgänger in der Trierer Innenstadt. Ein 20-Jähriger wurde schwer verletzt.

Nach Angaben der Polizei war der 20-jährige Mann am Dienstag um kurz vor Mitternacht zu Fuß in der Brotstraße Richtung Neustraße unterwegs. In Höhe eines Drogeriemarktes näherte sich demnach von hinten ein Fahrradfahrer und griff den jungen Mann am Kopf an. Der 20-Jährige wurde schwer verletzt. Der Fahrradfahrer flüchtete Richtung Viehmarkt.

Helfer als Zeugen gesucht

Laut Polizei kümmerten sich mehrere Passanten um den Verletzten bis der Rettungsdienst eintraf. Die Polizei sucht diese Menschen als Zeugen. Die Staatsanwaltschaft Trier stuft den Fall als versuchte Tötung ein.