Angelfreunde "Obere Nahe" mit Umweltpreis ausgezeichnet

Der Verein "Angelfreunde Obere Nahe" ist am Wochenende mit dem rheinland-pfälzischen Umweltpreis für sein Engagement für den Weiersbach ausgezeichnet worden. Wie das rheinland-pfälzische Klimaschutzministerium mitteilte, engagieren sich die Mitglieder des Vereins der Angelfreunde als sogenannte Bachpaten: Die Ehrenamtlichen hätten die Gewässer im Land, wie den Weiersbach, im Blick und würden so dafür sorgen, dass sie in einem guten ökologischen Zustand bleiben. Die Initiative der Bachpatenschaften besteht seit 30 Jahren. Der Umweltpreis wird vom rheinland-pfälzischen Klimaschutzministerium und dem Landesamt für Umwelt verliehen.