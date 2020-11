Im Prozess um den Traben-Trarbacher Cyberbunker hat der mitangeklagte Manager am Donnerstag ausgesagt, dass ein ehemaliger irischer Drogengangster sowie Computer-Spezialisten in der Anlage ein- und ausgingen.

Der Niederländer ist der erste und bislang einzige der acht Angeklagten, der sich zu den Vorgängen in dem Darknet-Rechenzentrum äußert. Der 50-Jährige hat am Donnerstag über Kontakte mit mutmaßlichen Kriminellen im Cyberbunker berichtet. So sei ein in Irland als "Drogenbaron" bekannter Mann immer wieder zu Besuch gekommen, sagte der Niederländer. Der Angeklagte war laut Generalstaatsanwaltschaft gewissermaßen die Nummer 2 im Cyberbunker

"Nichts Illegales im Bunker"

Der Ire habe sich mit dem Hauptangeklagten X. in dem ehemaligen Bunker unterhalten und sei dann wieder weggefahren. Über was geredet worden sei, wisse er nicht, sagte der 50-Jährige. Auch ein mutmaßlicher Internetkrimineller habe eine Weile mit in der unterirdischen Anlage gewohnt. Es habe aber Probleme gegeben, er sei dann gegangen. Der Angeklagte betonte, er habe immer wieder gesagt, dass es in und um den Bunker "nichts Illegales" geben dürfe.

"Ich war begeistert von Traben-Trarbach. Ich habe gedacht, dass es eine Zukunft da gibt." Michiel R., Angeklagter

Von IT und den Geschäften, die über Hunderte von Servern liefen, habe er nichts verstanden, sagte der Angeklagte. Er habe versucht, das Team zu führen und im Auftrag von X. Arbeiten erledigt.

Mehr als 240.000 Straftaten im Cyberbunker

Die Generalstaatsanwaltschaft wirft den Angeklagten vor, in dem ehemaligen Bundeswehrbunker in Traben-Trarbach ein Rechenzentrum betrieben zu haben, damit Kriminelle darüber Drogen, Falschgeld und Kinderpornografie verbreiten konnten. Die Anklage wirft der Bande Beihilfe zu mehr als 249.000 Straftaten vor. Der Bunker war 2019 ausgehoben worden.