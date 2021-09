Angeklagte sagen in Trier im Prozess um Cyberbunker aus

Im Prozess um den sogenannten Cyberbunker vor dem Trierer Landgericht hat Montag ein zweiter Angeklagter ausgesagt. Er war dort nach eigenen Angaben als IT-Experte beschäftigt.

Monatelang haben die meisten Angeklagten im sogenannten Cyberbunker-Prozess vor dem Trierer Landgericht geschwiegen – am Montag hat ein zweiter Angeklagter ausgesagt. Fast 250.000 Straftaten sollen über die Server in einem alten Bunker in Traben-Trarbach gelaufen sein – im Bereich Drogen, Falschgeld und Kinderpornographie. Angeklagt sind sieben Männer und eine Frau. Sie sollen eine kriminelle Vereinigung gegründet und Beihilfe zu den Straftaten geleistet haben, damit Kunden des Cyberbunkers darüber Drogen, Falschgeld und Kinderpornographie verbreiten konnten.

Weitere Beschuldigte kündigen Aussagen an

Über seinen Verteidiger ließ ein Angeklagter am Montag kurz seinen Lebenslauf schildern. Auch zu den Tatvorwürfen ließ er sich ein. Als IT-Experte sei er im Cyberbunker in Traben-Trarbach beschäftigt gewesen. Er habe immer ein positives Gefühl gehabt – und zu keinem Zeitpunkt geglaubt, dass illegales Verhalten eines Kunden toleriert oder geschützt worden sei. Auf das Kunden-Netzwerk habe er nicht zugreifen können – das sei ein anderer gewesen. Der nächste Verhandlungstag ist am Donnerstag. Es soll weitere Aussagen geben. Der Hauptangeklagte, so kündigte sein Anwalt an, wolle zu seiner Person aussagen und ein weiterer Angeklagter. Der Prozess läuft schon seit einem Jahr. Mehr als 100 Zeugen haben bereits ausgesagt.