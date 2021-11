Amokfahrt Trier: Angehörige wünschen sich Gedenkstätte

Angehörige eines Opfers der Amokfahrt in Trier wünschen sich eine Gedenkstätte in der Innenstadt. "Es wäre wichtig, dass die Opfer mehr gesehen werden", so die Hinterbliebenen einer getöteten 25-jährigen Studentin.

Seitlich der Porta Nigra steht ein Kranz. Davor leuchten zahlreiche Kerzen. Jeden Tag kommen Menschen zum Trierer Wahrzeichen, um den Opfern der Amokfahrt vom 1. Dezember 2020 zu gedenken.

Sichtbare Gedenkorte für die Opfer der Amokfahrt

Die Angehörigen einer getöteten 25-jährigen Studentin wünschen sich nun feste Gedenkorte für die Opfer der Amokfahrt, wie beispielsweise Steine oder Stelen an den Orten, an denen die fünf Menschen getötet wurden. Diese sollen den Opfern Gesichter und Namen geben - ähnlich wie bei dem rassistisch motivierten Anschlag in Hanau im Februar 2020, sagte die Schwester der getöteten Studentin der Nachrichtenagentur dpa. Die Erinnerung an die Opfer der Amokfahrt müsse wachgehalten werden.

Trierer Amokfahrt Am 1. Dezember 2020 war ein Mann mit einem Auto durch die Trierer Innenstadt gerast und hatte gezielt Passanten angefahren. Bei der Tat starben fünf Menschen, 24 wurden teils lebensgefährlich verletzt. Viele Menschen, die zum Tatzeitpunkt in der Fußgängerzone waren, wurden Augenzeugen und haben psychische Verletzungen davongetragen. Mehr als 300 Menschen meldeten sich nach der Amokfahrt als potentielle Opfer.

Gedenkorte in Trierer Fußgängerzone abgebaut

Die Gedenkorte, die in der Trierer Innenstadt unmittelbar nach der Amokfahrt von Bürgerinnen und Bürgern aufgebaut worden waren, sind im Januar von der Stadt aufgelöst worden. Die Hinterbliebenen-Familien hätten dem ausdrücklich zugestimmt, so ein Sprecher der Verwaltung.

Die Stadt Trier hatte angekündigt, es solle ein zentraler Gedenkort entstehen. Dabei seien nicht die Vorstellungen der Stadt, sondern die der Hinterbliebenen entscheidend, präzisierte nun ein Sprecher. Ohne Zusammenarbeit mit ihnen werde die Stadt keine eigenständige Planung machen.

Bei bisherigen Gesprächen mit Hinterbliebenen habe es eine Vielzahl an unterschiedlichen Ideen gegeben, wie man einen oder mehrere Gedenkorte gestalten könnte.

"Der Stadt ist wichtig, dass eine möglichst einmütige Lösung gefunden wird, die den Interessen, Bedürfnissen und Wünschen möglichst aller Hinterbliebenen gerecht wird. Darüber wird bei den weiteren Treffen in nächster Zeit auch gesprochen", so der Sprecher der Stadt Trier.

Noch kein Termin für Gerichtsprozess

Ende April war der mutmaßliche Amokfahrer von der Staatsanwaltschaft wegen Mordes angeklagt worden. Laut der Staatsanwaltschaft besteht gegen den Mann der hinreichende Tatverdacht des Mordes in fünf Fällen, des versuchten Mordes in 18 weiteren Fällen sowie der gefährlichen Körperverletzung und des gefährlichen Eingriffs in den Straßenverkehr.

Einen Termin für den Gerichtsprozess gibt es nach Angaben des Landgerichts Trier noch nicht. Die Staatsanwaltschaft rechnet mit einem Prozessbeginn im Spätsommer. Der Mann sitzt in Untersuchungshaft.