In Leitzweiler im Landkreis Birkenfeld hat am Donnerstagabend ein Mehrfamilienhaus gebrannt. Nach Angaben der Polizei waren in einem Anbau Gegenstände und Elektrogeräte in Brand geraten. Feuerwehren aus der Verbandsgemeinde Baumholder und die US-Feuerwehr Baumholder konnten den Brand löschen. Die Polizei schätzt den Schaden auf bis zu 80.000 Euro. Verletzt wurde niemand. Die Brandursache wird noch ermittelt.