Frau wegen mutmaßlichen Rentenbetrugs angeklagt

Eine 72-Jährige aus der Verbandsgemeinde Gerolstein muss sich am Mittwoch wegen Betrugs vor dem Amtsgericht Daun verantworten. Nach Angaben des Gerichts wird ihr vorgeworfen, Grundsicherung beantragt zu haben, obwohl sie bereits eine Rente bezogen haben soll. Den Angaben des Gerichts zufolge hat die Frau die deutsche und die russische Staatsbürgerschaft. Als sie deutsche Grundsicherung beantragte, sei von ihr ein Nachweis verlangt worden, dass sie nicht gleichzeitig russische Rente beziehe. Die Frau erhalte aber eine russische Rente, so das Gericht. Sie argumentierte damit, dass das Geld auf ein russisches Konto überwiesen und von ihren Verwandten ausgegeben werde. Da es ihre Rente sei, hätte sie aber nicht gleichzeitig deutsche Grundsicherung beantragen dürfen, so die Rechtslage. Sollte die Frau wegen Betruges verurteilt werden, drohen ihr laut Strafgesetzbuch eine Geldstrafe oder bis zu fünf Jahre Gefängnis.