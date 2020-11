Unbekannte haben im Grenzort Grevenmacher eine Ampel aktiviert, die gar nicht in Betrieb sein sollte. Pendler, die aus dem Raum Trier nach Luxemburg wollten, standen deswegen im Stau.

Die Autos hätten sich am Montagmorgen bis weit nach Oberbillig an der Obermosel gestaut - erzählen Grenzpendler. Die Polizei Saarburg teilt mit: Grund sei eine Ampel, die in Grevenmacher den Verkehr regle. Auf Nachfrage in der Gemeindeverwaltung in Grevenmacher sagt ein Sprecher: Die betreffende Ampel sei aktiviert worden - von wem, wisse man nicht. Eigentlich sei diese Ampel für Reparaturarbeiten gedacht. Sie hätte heute gar nicht genutzt werden sollen. Es handle sich möglicherweise um einen Scherz. Jemand hätte am Wochenende die Ampel gedreht und somit für Autofahrer aktiviert. Mittlerweile sie die Ampel wieder zur Seite gedreht worden, der Verkehr laufe wieder normal.