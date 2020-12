Der Trierer Stadtrat hat die Anschaffung von sechs Messsäulen für Ampelblitzer beschlossen. Mit 48 Ja-Stimmen stimmten die Stadtratsmitglieder einstimmig für die Beschlussvorlage. Die Messäulen sind Halterungen für die Ampelblitzer und sollen an verschiedenen Kreuzungen in der Stadt fest installiert werden. Blitzer, die Rotlichtsünder fotografieren, gibt es drei. Diese können beliebig in die Halterungen ein- und ausgebaut werden, sodass der Autofahrer an den entsprechenden stellen mit einer Kontrolle rechnen muss. Bisher durfte die Stadt Trier ausschließlich die Geschwindigkeit und Parkplätze überwachen. Mitte des Jahres erteilte das Land der Stadt die Erlaubnis, auch Autofahrer, die über eine rote Ampel fahren, zur Kasse zu bitten. Wann die Stadt die Ampelblitzer einsetzen darf, ist noch unklar.