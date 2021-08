Die Ampelblitzer in Trier gehen heute in den regulären Betrieb. Wer jetzt bei Rot über die Ampel fährt, muss mit einem kräftigen Bußgeldbescheid rechnen.

Bisher befanden sich die Blitzer lediglich im Testbetrieb. Der sollte das Personal mit den Arbeitsabläufen vertraut machen. In dieser Zeit habe es auch noch keine Knöllchen für Rotlichtsünder gegeben, so die Stadt.

Testbetrieb verlief ohne Probleme

Der Testbetrieb sei reibungslos verlaufen, so das Ordnungsamt Trier. Getestet wurde bei den Ampelblitzern im Wasserweg, der Kaiserstraße und am Martinsufer. Im Wasserweg und der Kaiserstraße seien jeweils an einem Tag zehn Verstöße festgestellt worden. Am Martinsufer seien an zwei Tagen 36 Menschen bei Rot über die Ampel gefahren.

Nur drei Säulen gehen an den Start

Am Montag werden demnach nur drei Blitzer scharf geschaltet. Am Martinsufer, im Wasserweg und in der Kaiserstraße. Zwischen diesen Anlagen wechseln nach Angaben der Stadt zwei Messgeräte, sodass Autofahrer nicht wissen, wo genau gerade geblitzt wird. Die Ampelblitzer-Säulen am Pacelliufer/Hohenzollernstraße und in der Luxemburger Straße/Niederkircher Straße würden voraussichtlich im September an den Start gehen. Wann die Messäule am Pacelliufer/Pellinger Straße funktionsfähig ist, stehe noch nicht fest.

Hier stehen die Ampelblitzer in Trier

Bisher keine Messung von Geschwindigkeitsverstößen

Nach Angaben der Stadt werden Geschwindigkeitsverstöße nicht dokumentiert. Es würden lediglich statistische Daten über die gefahrenen Geschwindigkeiten gesammelt. Fahrzeugdaten aber nicht.

Ob irgendwann Geschwindigkeits- und Rotlichtverstöße gleichzeitig erfasst werden, steht laut der Stadt Trier noch nicht fest. Eine Entscheidung seitens des Ordnungsamtes werde es nicht vor Herbst geben.

Drei Blitzer wechseln die immer wieder die Standorte

Insgesamt sechs Messsäulen wurden angeschafft werden. Das hatte der Stadtrat im vergangenen Jahr beschlossen. Hierfür investiert die Stadt Trier nach eigenen Angeben mehr als 400.000 Euro. Drei Messgeräte werden zwischen diesen Standorten hin und her wechseln, ohne dass Autofahrer erkennen, wo kontrolliert wird.