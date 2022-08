Heute Urteil im Trierer Amokprozess erwartet

per Mail teilen

Das Landgericht Trier will heute das Urteil im Amokprozess verkünden. Was die Hinterbliebenen sich wünschen und welche Strafe zu erwarten ist.

Wolfgang Hilsemer will endlich Gerechtigkeit. Am 1. Dezember 2020 hat der Trierer seine Schwester verloren. Der Mann, der für ihren Tod verantwortlich sein soll, sitzt heute vermutlich zum letzten Mal auf der Anklagebank.

Denn gegen 13 Uhr will das Landgericht Trier ein Urteil über den mutmaßlichen Amokfahrer von Trier fällen.

Betroffene fordern lebenslange Haft

Hilsemer ist es "egal", sagt er, ob der 52-Jährige dann ins Gefängnis muss oder in eine forensisch-psychiatrische Klinik, wie es sowohl Staatsanwaltschaft als auch Verteidigung in ihren Plädoyers gefordert hatten. Die Hauptsache sei es für ihn, dass der Trierer dort "die Augen schließt", also zu Lebzeiten nicht mehr raus kommt.

"Ich bin froh, wenn der ganze Spuk dann am Dienstag vorbei ist. Denn ich bin wirklich an der Grenze."

Opferanwalt: Frage nach dem "Warum" bleibt unbeantwortet

So wie Hilsemer geht es vielen Opfern und Hinterbliebenen nach der Amokfahrt, bei der fünf Menschen ums Leben kamen und viele weitere schwer verletzt wurden. Seit mehr als einem Jahr warten sie auf einen Abschluss des Verfahrens.

"Für meine Mandantin war auch die Frage nach dem 'Warum' sehr entscheidend", sagt Thomas Roggenfelder, Anwalt einer Nebenklägerin, die in der Brotstraße nur knapp dem Wagen und somit dem Tod entronnen ist: "Doch die Frage blieb unbeantwortet. Das ist aus Sicht meiner Mandantin unbefriedigend."

"Meine Mandantin erwartet, dass der Angeklagte nicht mehr auf freien Fuß kommen wird."

Angeklagter hat sich nie zu Vorwürfen geäußert

Der Beschuldigte hat sein Schweigen auch am vorletzten Prozesstag nicht gebrochen. Er hat das letzte Wort nicht ergriffen, sondern dem Verfahren - wie auch schon bei den mehr als 40 Verhandlungstagen davor - offenbar teilnahmslos zugesehen.

Im Rahmen der Plädoyers haben seine Verteidiger den Hinterbliebenen ihr Mitgefühl ausgedrückt. Auch die Anwälte des Beschuldigten lasse der Fall "nicht kalt", sagt Verteidiger Frank K. Peter.

"Sicherlich ist das für alle Beteiligten, auch als Strafverteidiger, kein einfaches Verfahren. Persönlich nimmt es einen natürlich mit."

Martha Schwiering und Frank K. Peter verteidigen den Angeklagten im Amokprozess. Auch für sie sei es ein schwieriges Verfahren gewesen, sagen die Anwälte. SWR

Verteidiger fordern Freiheitsstrafe von bis zu 15 Jahren

Dennoch sprachen sich die Verteidiger gegen eine lebenslange Haft für ihren Mandanten aus. Sie plädierten am vergangenen Donnerstag für eine Haftstrafe von maximal 15 Jahren.

Dafür argumentierten sie mit einem psychiatrischen Gutachten, das dem mutmaßlichen Amokfahrer Wahnvorstellungen und somit eine verminderte Schuldfähigkeit attestierte.

Staatsanwaltschaft plädiert auf lebenslänglich

Die Staatsanwaltschaft und die Nebenklage forderten hingegen eine lebenslange Freiheitsstrafe und, dass das Gericht die besondere Schwere der Schuld feststellt. Das würde bedeuten, dass der Angeklagte nicht schon nach 15 Jahren auf Bewährung aus dem Gefängnis kommen könnte - sondern erst später.

Einig waren sich Verteidigung und Staatsanwaltschaft dabei, dass der Angeklagte in eine forensisch-psychiatrische Klinik gehöre. Beide forderten eine Unterbringung in einer solchen Einrichtung, wo der Beschuldigte auch therapiert werden kann.

Strafrechtler erwartet lange Haft für Angeklagten

Beobachter des Prozesses rechnen eher damit, dass das Landgericht Trier dem Plädoyer der Staatsanwaltschaft folgen wird. Fraglich ist aus Sicht des Trierer Strafrechtlers Mohammad El-Ghazi nur, ob das Gericht auch die Schwere der Schuld feststellt: "Das ist angesichts des psychiatrischen Gutachtens nicht sicher."

Doch selbst, wenn nicht: Sollte der Angeklagte nach dem Urteil in einer Klinik untergebracht werden, hieße das nicht, dass er nach 15 Jahren wieder auf freiem Fuß wäre.

Um aus einer forensischen Klinik entlassen zu werden, sagt El-Ghazi, müssten Gutachter ihm eine günstige Sozialprognose ausstellen.