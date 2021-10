Amokfahrt in Trier: Schwer verletzter Mann gestorben

per Mail teilen

Elf Monate nach der Amokfahrt in Trier ist ein Mann gestorben, der bei der Tat schwer verletzt wurde. Das hat die Stadt Trier mitgeteilt.

Nach Angaben der Stadt ist der Verstorbene der Ehemann der bei der Amokfahrt getöteten 73-jährigen Frau. Er habe die Tat damals schwer verletzt überlebt und habe zuletzt seine Reha abgeschlossen.

Kurz nach Begräbnis der Ehefrau verstorben

Der Mann habe noch am Begräbnis seiner Ehefrau teilgenommen, so die Stadt in einer Pressemitteilung. Wenige Tage danach habe er einen Rückfall erlitten und sei erneut ins Krankenhaus gekommen.

Der Oberbürgermeister der Stadt Trier, Wolfram Leibe (SPD), sprach den Angehörigen am Sonntag sein Mitgefühl aus.

"Wir trauern mit der Familie nach diesem weiteren schweren Schicksalsschlag und wünschen den Angehörigen viel Kraft."

Am Montag will sich Leibe in einem Pressestatement weiter äußern.