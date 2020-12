Ali Jokar arbeitete am Dienstag in einem Imbiss in der Fußgängerzone, als der Geländewagen vorbeiraste. Im SWR erzählt er, wie er die ersten Minuten nach der Todesfahrt erlebt hat.

Ali Jokar bediente am frühen Dienstagnachmittag gerade einen Kunden, als er den Wagen des Amokfahrers herannahen hört. Ihm ist sofort klar: Hier passiert gerade etwas Schlimmes. Jokar rennt sofort auf die Simeonstraße und will helfen.