Das Medizinische Versorgungszentrum Mittelmosel hat am Standort Zell eine ambulante Chirurgie eröffnet. Das teilte der Träger, die Dernbacher Gruppe Katharina Kasper, mit. Damit reagiere man auf den akuten Fachärztemangel in der ambulanten medizinischen Versorgung vor Ort. Neben der Chirurgie werden am Standort Zell auch die Fachbereiche Frauenheilkunde, Radiologie sowie Hals-Nasen-Ohren-Heilkunde abgedeckt.