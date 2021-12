Alternativveranstaltungen für Bedürftige und obdachlose Menschen

Wegen der Coronapandemie fallen auch in diesem Jahr die Weihnachtsfeiern für Bedürftige und obdachlose Menschen in Trier aus. Wie das Kolpingwerk und die Arbeiterwohlfahrt mitteilten, gibt es alternative Angebote. So finde die Veranstaltung "Weihnachten der offenen Tür“ des Kolpingwerkes in veränderter Form statt. Zwischen 15 und 17 Uhr werde an Heiligabend warmes Essen zum Mitnehmen ausgegeben- und zwar in einer Box, die etwa eine Stunde die Wärme hält. Darüber hinaus gebe es gut gefüllte Weihnachtstüten. Anmelden müsse man sich nicht, aber auf Abstandhalten und Maskentragen müsse man achten. Die Arbeiterwohlfahrt hat an Menschen, die sonst zur Weihnachtsfeier kamen, Einkaufsgutscheine verschickt. Außerdem plane man für kommendes Jahr – möglichst im Freien – einen sogenannten Tag der Begegnung.