per Mail teilen

Die Porta Nigra in Trier feiert in diesem Jahr ihren 1850. Geburtstag. Zwei Forscher und ihr Team haben das genaue Alter des römischen Stadttores erst 2017 bei einer Grabung herausgefunden.

Sieben Meter tief gruben die Wissenschaftler mit ihrem Team - und zwar gezielt an einer Stelle, an der zur antiken Zeit ein Altarm der Mosel verlief. In einem Schacht stießen die Forscher auf Holzstücke, die gut konserviert im aufgeweichten Boden waren.

Jahresringe verrieten Geheimnis

Um herauszufinden, aus welcher Zeit das Holz stammte, kamen dann andere Wissenschaftler ins Spiel - so genannte Dendrochronologen. Sie konnten mit einem speziellen Verfahren anhand der Breite der Jahresringe eines Holzes das Alter feststellen. Dann fanden die Wissenschaftler auch noch an anderer Stelle in dieser Grabung ein kleines Stück Rinde. Dieses winzige Stück reichte den Wissenschaftlern aus, um das Holz genau zu datieren.

Meilenstein für Trierer Stadtgeschichte

Sie fanden so heraus, dass der Baum vor 1.850 Jahren gefällt und das Holz frisch verbaut wurde. Weil die Forscher wussten, dass die römische Stadtmauer und die Porta Nigra zeitgleich erbaut wurden, war das ein sensationeller Forschungserfolg und ein Meilenstein für die Trierer Stadtgeschichte.