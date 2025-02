90-Jähriger schlägt Diebe in Trier in die Flucht

Eigentlich wollte der 90-jährige Mann nur seine 94-jährige Freundin besuchen. Da kamen ihm zwei Diebe in die Quere, die seine Freundin bestehlen wollten.

Geplant war ein ganz normaler Besuch bei der Lebensgefährtin am Dienstagmittag. Als der 90-Jährige das Haus seiner Freundin betreten wollte, passten ihn zwei unbekannte Männer ab, so die Polizei. Sie drängten sich an dem alten Mann vorbei in das Mehrfamilienhaus. Dabei gaben die laut Polizei vor, die Heizung reparieren zu wollen.

90-Jähriger schlägt Täter in Flucht

An der Wohnungstür der 94-jährigen Lebensgefährtin habe sich dann die gleiche Szene abgespielt. Die Männer versuchten sich in die Wohnung der Frau zu drängen. Es kam zu einem verbalen Streit zwischen den mutmaßlichen Dieben und dem älteren Paar. Der 90-Jährige habe die Absicht der beiden Männer erkannt und diese in die Flucht geschlagen.

Männer stehlen Goldring

Während des Streits war es der Polizei zufolge trotzdem einem der beiden Täter gelungen, sich ins Wohnzimmer der 94-jährigen Frau zu schleichen. Er stahl dort einen goldenen Ring, laut Polizei liegt der Wert in einem niedrigen vierstelligen Eurobereich.

Polizei sucht junge Männer

Das Paar konnte die Täter wie folgt beschreiben: Der erste Mann ist etwa 1,70 Meter groß, hat kurze blonde Haare und ist circa 25 Jahre alt. Er trug ein buntes T-Shirt mit grünen Akzenten. Der zweite Mann ist etwa 1,75 Meter groß, hat kurze schwarze Haare und einen dunklen Teint. Bei der Tat trug er eine blaue Jeans und eine dunkle Jacke. Hinweise bitte an die Polizei in Trier.