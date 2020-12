Das Alten- und Pflegeheim Herz Jesu in Waxweiler in der Eifel hat einen Wohnbereich für junge Pflegebedürftige eröffnet. Wie die Cusanus Trägergesellschaft mitteilte, sind es 14 Zimmer für pflegebedürftige Menschen im Alter zwischen 18 und 59 Jahren. Es fehle in der Region an Angeboten für diese Altersgruppe, so der Träger des Heims. Es gibt auf der neu eröffneten Etage 14 Einzelzimmer mit eigenem Bad und WLan. Es gibt ein gemeinsames Wohnzimmer, eine Wohnküche und ein Wellnessbad. Die jüngeren Pflegebedürftigen werden dabei unterstützt, ihr Leben aktiv und selbständig zu gestalten, Hobbies nachzugehen und Freunde zu treffen. Für den jungen Pflegebereich sucht das Heim noch Fachkräfte, teilte der Träger mit.