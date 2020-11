In einem Alten- und Pflegeheim in Mehren in der Vulkaneifel sind weitere Mitarbeiterinnen und Bewohner positiv auf das Coronavirus getestet worden. Wie die Kreisverwaltung in Daun mitteilte, wurde

nach den ersten Fällen am Montag das gesamte Personal und alle Bewohner getestet. Heute wurde bei weiteren 23 Mitarbeiterinnen und bei 11 weiteren Bewohnern das Coronavirus nachgewiesen, damit sind insgesamt 17 Bewohner und 27 Mitarbeiter des Heims infiziert. Die Versorgung und Pflege sei weiter vor Ort gesichert, so der Landrat des Vulkaneifelkreises.