per Mail teilen

Diesmal geht’s bei uns um ein Ereignis, das Trier und die Trierer nachhaltig schwer erschüttert hat. Die Amokfahrt eines Mannes mit seinem Geländewagen vor zwei Monaten durch die Trierer Fußgängerzone. Fünf Menschen starben. 24 wurden teils schwer verletzt. Der 51-Jährige Täter sitzt in Untersuchungshaft. Er hat sich noch nicht zur Tat geäußert. Viele Menschen haben sich für die Angehörigen und die überlebenden Opfer eingesetzt. Einer von ihnen ist Ali Ismail. Er hat unter anderem Spendenaktionen für Opfer und Angehörige ins Leben gerufen. Mit ihm sprechen wir im neuesten Podcast Mein Trier. Und da erinnert er sich noch gut an seine ersten Gedanken, als er damals hörte, was passiert war.