Neue Schöffen treten an Gerichten der Region Trier ihr Amt an

Im Gericht entscheiden nicht nur Berufsrichter über Urteile, sondern auch Laienrichter, sogenannte Schöffen. 164 neue Schöffen gibt es seit Anfang des Jahres in der Region Trier.

"Auf einmal klingelte morgens mein Handy - Wo sind Sie, das Gericht wartet auf Sie!" Julia Bach erzählt, dass sie ihren ersten Einsatz als Schöffin im Gericht nie vergessen wird. Irgendwie war der Brief des Gerichts mit dem Termin des Prozessbeginns nicht bei ihr angekommen.

Der Haupteingang des Land- und Amtsgerichts Trier. SWR

Völlig außer Atem rannte sie aus dem Büro zum Gericht, erzählt sie. "Alle haben auf mich gewartet. Es war dann die Schöffin, die zu spät kam, ich wurde noch vor allen vereidigt. Das vergesse ich nicht, das war der erste Einsatz."

Man bekommt Einblicke in andere Welten.

Julia Bach hat sich vor zwölf Jahren zum ersten Mal als Schöffin beworben. Sie war damals Ende 20, ihr Arbeitgeber, die Stadtverwaltung Trier, hatte einen Aufruf gemacht. "Ich bin ein offener Mensch und interessiere mich für viele unterschiedliche Themen", sagt Julia Bach. "Als Schöffin bekommt man wirklich Einblicke in andere Themengebiete, in andere Welten. Es ist schon eine Bereicherung."

Im Gerichtsbezirk Trier haben zum Jahresbeginn 164 Menschen ihr Amt als Schöffe angetreten. Die Amtszeit dauert fünf Jahre. Zusammen mit Berufsrichtern entscheiden die Laienrichter, also die ehrenamtlichen Schöffen, im Gericht über Urteile.

Man weiß am Anfang nicht, was kommt denn jetzt auf mich zu?

Vor dem ersten Prozess, an dem er als Schöffe teilnahm, war er schon unsicher, erzählt Günter Kimmling. "Man weiß am Anfang nicht, was kommt denn jetzt auf mich zu?". Wer an welchem Prozess als Schöffe teilnimmt, das wird vom Gericht ausgelost.

Vor Gericht sind alle gleich - das symbolisiert die Justitia wie hier in einem Relief am Land- und Amtsgericht Trier über dem Haupteingang. SWR

Die Zusammenarbeit mit den Berufsrichtern habe er immer als angenehm empfunden, sagt Schöffe Günter Kimmling. Es habe schon ab und zu Diskussionen über das Strafmaß gegeben, aber man sei immer sachlich zu einer gemeinsamen Entscheidung gekommen.

Wie viel Aufwand Schöffen haben

Etwa zwölf Mal im Jahr nimmt man als ehrenamtlicher Schöffe an Gerichtsverhandlungen teil, bei Prozessen am Landgericht können es auch mehr sein. Ehrenamtliche Richter müssen ihre Urlaubspläne mit dem Arbeitgeber und dem Gericht abstimmen. Für ihre Einsätze vor Gericht bekommen sie den Verdienstausfall ersetzt.

Um welche Straftaten es vor Gericht geht

Günter Kimmling sagt, er war als Schöffe in Prozessen, bei denen es um Diebstahl, Körperverletzung oder Vergewaltigung ging. In einem Mordprozess saß er als Schöffe noch nicht. Julia Bach war als Schöffin vor allem in Prozessen im Einsatz, bei denen es um Drogenkriminalität und Betrug ging, aber auch um den Besitz von Kinderpornografie.

Da muss man gucken, wie man damit klar kommt.

Auch vor dem Amtsgericht Trier gibt es immer häufiger Prozesse wegen Besitzes von Kinderpornografie. Julia Bach musste schon mehrmals als Schöffin an solchen Prozessen teilnehmen. "Ich hatte Glück, dass ich mir kein Video anschauen musste. Weil wenn, dann muss man ja auch mit Ton anschauen. Da haben aber die ausführlichen Beschreibungen schon ausgereicht, dass es einem nachgegangen ist. Da muss man gucken, wie man damit klar kommt."

Wie man Schöffe wird

Alle fünf Jahre gibt es ein Wahlverfahren für Schöffen. Wer in der Frist des Wahlverfahrens zwischen 25 und 69 Jahre alt ist, die deutsche Staatsbürgerschaft hat, nicht vorbestraft ist und gut Deutsch spricht, kann sich bewerben. Oft werden Schöffen aber von Gemeinde- oder Stadtverwaltungen vorgeschlagen. Über diese Vorschlagsliste entscheidet dann ein Wahlausschuss, wer letztlich für das Schöffenamt ausgewählt wird.

Rechte und Pflichten von Schöffen

Als Schöffe muss man in jeder Verhandlung eines Prozesses anwesend sein, genau wie die professionellen Richter. Wie sie haben auch Schöffen das Recht, Fragen zu stellen oder Anmerkungen zum Verfahren zu machen.

Eine Verpflichtung gehen die Schöffen auch gegenüber den Angeklagten ein.

Schöffen sollen sich vor Gericht unvoreingenommen ein Bild machen, so Olga Zimmer, Sprecherin des Landgerichts Trier. "Sie gehen damit auch eine Verpflichtung gegenüber der Öffentlichkeit, den Geschädigten, den Angeklagten und weiteren am Prozess Beteiligten ein."

Das Land- und Amtsgericht Trier. Hier entscheiden neben Berufsrichtern auch Schöffinnen und Schöffen über Urteile. SWR

Schöffen haben im Gerichtsprozess das gleiche Stimmrecht wie Berufsrichter. Gegen die Stimmen beider Schöffen im Gericht kann niemand verurteilt werden. Sie tragen also eine große Verantwortung.

Es steckt immer eine Geschichte dahinter.

In einem Gerichtsprozess geht es immer auch um die Lebensgeschichte und die Lebensumstände der Angeklagten. "Gerade im Drogenbereich hat man da nicht immer so ganz gerade Werdegänge, wo man manchmal auch ein bisschen Mitleid hat mit dem ein oder anderen. Natürlich ist immer eine Geschichte dahinter und wenn man ein bisschen Empathie hat, fühlt man sich auch ein." Julia Bach hat sich als Schöffin im Gericht nie bedroht gefühlt, sagt sie. "Zeugen brauchen da wesentlich mehr Zivilcourage, ich sitze als Schöffin ja mehr anonym im Hintergrund."

Wie werden Schöffenkandidaten überprüft

Auch politische Organisationen und Interessengruppen können Menschen als Schöffen vorschlagen. Damit möglichst keine politischen Extremisten wie Rechtsradikale oder sogenannte Reichsbürger ins Schöffenamt kommen, werden Bewerber auf verschiedene Art überprüft. Die Vorschlagslisten der Gemeinden und Städte werden veröffentlicht, so dass es möglich ist, Einspruch gegen Kandidaten einzulegen.

Dem Wahlausschuss gehören ein Richter, ein von der Landesregierung ernannter Vertreter und sieben Vertrauenspersonen der Gemeinde an, sie wählen die Schöffen. Nach der Wahl überprüft das Gericht nochmals mit einem Auszug aus dem Bundeszentralregister, ob jemand vorbestraft ist. Schöffen dürfen nicht gegen die Grundsätze der Menschlichkeit und des Rechtsstaates verstoßen haben.

Nächste Schöffenwahl ist im Jahr 2028

Schöffen werden alle fünf Jahre neu gewählt. Die Wahlperiode ist immer im letzten Jahr der laufenden Amtszeit, also das nächste Mal wieder im Jahr 2028. Für Julia Bach geht ihre Amtszeit als Schöffin zu Ende. Sie will sich auf jeden Fall beim nächsten Mal wieder bewerben. Günter Kimmling hat die Altersgrenze für eine weitere Bewerbung schon überschritten. Beide sagen, sie haben ihre Zeit als Schöffen als Bereicherung empfunden.