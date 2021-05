Vertreter des Verkehrsbündnisses „Allianz pro Schiene“ haben sich Montag in Luxemburg über die dortige Verkehrspolitik informiert. Auf Einladung des Luxemburger Verkehrsministers Francois Bausch besichtigten die Vertreter aus Deutschland einen Bahnhof am Kirchberg und ein Terminal in Bettembourg, das Güter auf die Schiene umlädt. Dem Verkehrsbündnis zufolge steht Luxemburg in Europa an der Spitze, was Geld für den Schienenverkehr anbelangt - mit weitem Abstand zu Deutschland. Ein Sprecher sagte im Vorfeld, Luxemburg sei umgesteuert und investiere im Verhältnis viel mehr in den öffentlichen Personennahverkehr und den Güterverkehr auf der Schiene. So eine Priorität wünsche sich das Verkehrsbündnis auch für Deutschland, hieß es.