Die Stadt Trier hebt die Allgemeinverfügung, die bisher zur Eindämmung der Corona-Pandemie galt, wieder auf. Denn die Inzidenz in Trier liegt sieben Tage in Folge unter 50.

Die Sieben-Tage-Inzidenz in Trier lag am Montag bei 45,7 und damit den siebten Tag in Folge unter 50. Deshalb hebt die Stadt Trier die Beschränkungen im Einzelhandel, Sport und dem Probenbetrieb im Kulturbereich ab Dienstag wieder auf.

Shopping wieder ohne Termin möglich

Demnach dürfen die Geschäfte öffnen, ohne dass Kunden einen Shopping-Termin ausmachen müssen. Nach wie vor ist jedoch die Anzahl der Personen, die sich in den Geschäften gleichzeitig aufhalten dürfen, begrenzt.

Sport im Freien erlaubt

Training im Freien und unter Einhaltung der Abstandsregeln ist mit maximal zehn Personen plus einem Trainer erlaubt. Bei Kindern bis 14 Jahren gilt eine Ausnahmeregelung: Hier dürfen maximal 20 Kinder plus ein Trainer miteinander trainieren.

Proben im Kulturbereich

Die Proben müssen im Freien stattfinden. Gruppen von bis zu 20 Kindern bis 14 Jahren dürfen gemeinsam mit einer älteren Person proben.

Alle anderen Bereiche aus der geltenden Corona-Verordnung, beispielsweise zur Maskenpflicht vor und im Umfeld von geöffneten Geschäften und öffentlichen Einrichtungen oder auch zum Betrieb der Außengastronomie mit Termin und Corona-Schnelltest, bleiben unverändert in Kraft.