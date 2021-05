Heike Liesch wollte schon immer zur Feuerwehr. Es ist ihr in die Wiege gelegt. Ihr Vater hat schon Feuer gelöscht und wann immer es ging, Heike war dabei. Mit 16 war sie das erste Mädchen bei der Freiwilligen Feuerwehr in Wintersdorf bei Trier. Und jetzt ist die wieder die Erste. Heike Liesch hat gerade die Ausbildung bei der Berufsfeuerwehr in Trier angefangen. Sie ist die erste Frau, die diese Ausbildung macht. Wie das ist, allein unter Männern, das erzählt sie in unserem Podcast.