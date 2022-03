Alkoholverbot in der Innenstadt tritt in Kraft

In der Stadt Bitburg tritt ab heute wieder ein Alkoholverbot für den Bereich des Zentralen Omnibusbahnhofs und den Waisenhauspark in Kraft. Es soll nach Angaben der Verwaltung bis zum 30. November gelten. Hintergrund ist laut Stadt, dass die beiden Plätze in den vergangenen Jahren immer wieder Treffpunkt für Jugendliche und Obdachlosen gewesen seien, die dort Alkohol getrunken hätten. Infolgedessen seien im Wartebereich des Busbahnhofs Glasflaschen auf Gehwege und Grünflächen geworfen worden. Leute hätten dort ihre Notdurft verrichtet oder sich übergeben. Im Waisenhauspark seien Anwohner durch laut feiernde und randalierende Betrunkene gestört worden. Um das Problem in den Griff zu kriegen, sei bereits in den vergangenen drei Jahren zeitweise immer wieder ein Alkoholverbot für die beiden Orte ausgesprochen worden. Wer sich nicht daran halte, müsse mit einem Platzverweis oder einem Zwangsgeld von mindestens 50 Euro rechnen.