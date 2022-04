Fahren unter Alkohol- und Drogeneinfluss

Bei Verkehrskontrollen in der Region Trier hat die Polizei mehrere Autofahrer unter Alkohol- und Drogeneinfluss ermittelt. In Rhaunen im Hunsrück fuhr ein Autofahrer am Karfreitag mittags mit 2,17 Promille Blut im Alkohol in den Straßengraben. In Steineberg in der Vulkaneifel kam ein Autofahrer nachts mit 1,1 Promille von der Fahrbahn ab, in Weidenbach fuhr ein Autofahrer Donnerstagabend mit 1,8 Promille Alkohol im Blut gegen einen Laternenpfahl. Ebenfalls am Donnerstagabend war ein Autofahrer in Rockeskyll bei Gerolstein laut Polizei sogar mit 2,9 Promille unterwegs. Die Bitburger Polizei hielt am Karfreitag Autofahrer an, die positiv auf Marihuana, THC und Kokain getestet wurden.