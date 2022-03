Entschädigungsfrage nach Missbrauch im Albertinum offen

Wie Missbrauchsopfer des ehemaligen katholischen Internats Albertinum in Gerolstein entschädigt werden, ist weiterhin offen. Einen Monat nach Veröffentlichung des Abschlussberichtes habe es dazu noch keine Gespräche mit ehemaligen Schülern gegeben, so das Bistum. Vor den Gesprächen will sich Bischof Stephan Ackermann erst mit dem Betroffenenbeirat des Bistums beraten. Einen Termin gebe es bereits, so die Bischöfliche Pressestelle. Vier frühere Schüler hatten laut Bistum bereits vor Jahren Anträge auf Anerkennung der sexualisierten Gewalt gestellt und Entschädigungen erhalten. Dem Abschlussbericht zufolge gab es aber wohl mindestens 50 weitere Betroffene von Misshandlungen und Missbrauch. Das Generalvikariat berät sich nun darüber, wie es in der Sache weitergeht. Derweil sind gegen einen der drei früheren Internatsleiter neue Vorwürfe bekanntgeworden, wie das Bistum bestätigte. Sie kommen offenbar aus einer Pfarrei, in der der Mann als Priester tätig war.