Aktionswoche "Gegen Gewalt an Frauen" startet

Heute startet in Saarburg die Aktionswoche "Gegen Gewalt an Frauen". Sie wird unter anderem vom Frauenhaus Trier und dem Weißen Ring veranstaltet. So sollen beispielsweise Filme und Lesungen zeigen, wie präsent Gewalt gegen Frauen auch 2021 noch ist. Anlass ist der "Internationale Tag zur Bekämpfung von Gewalt gegen Frauen" am Donnerstag. Als Zeichen gegen Gewalt an Frauen sollen ab Donnerstag unter anderem das Rathaus in Trier und viele weitere Orte in der Region orange leuchten. Orange ist die Farbe, die die Vereinten Nationen als Symbol für eine gewaltfreie Welt für Frauen wählten.