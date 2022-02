Trier: Menschenkette will Zeichen in Corona-Zeiten setzen

Eine Menschenkette mit bis zu 600 Teilnehmern in der Trierer Fußgängerzone. Ein Aktionsbündnis will damit am Samstag für ein Miteinander in Corona-Zeiten werben.

"Trier hält zusammen" – unter diesem Motto wirbt ein Aktionsbündnis für ein solidarisches Miteinander, Gemeinsinn und Vernunft in Zeiten der Corona-Pandemie. Rund 50 Gruppen, Gewerkschaften, Initiativen, Vereine und Parteien haben sich laut der Initiatoren dem Bündnis angeschlossen. Im Aufruf des Aktionsbündnisses heißt es, mit der Menschenkette soll ein klares Zeichen für einen gesellschaftlichen und demokratischen Zusammenhalt angesichts der Pandemie gesetzt werden.

600 Teilnehmer sind angemeldet

Von der Simeonstraße über den Trierer Hauptmarkt, die beiden großen Einkaufsstraßen bis zum Viehmarkt soll es am Samstag eine lange Menschenkette geben. Die Teilnehmer sollen sich mit Schals und Flatterbändern an den Händen halten, um so den Abstand zu gewährleisten. Nach Angaben der Stadt Trier sind 600 Teilnehmer angemeldet worden. Die Veranstalter müssen eigene Ordner einsetzen, um einen geordneten Ablauf sicherzustellen. Mit Verkehrsbehinderungen ist laut Stadt nicht zu rechnen, da die Menschenkette ausschließlich durch die Fußgängerzone führt. Zwischen 15:00 Uhr und 15:15 Uhr soll die Menschenkette geschlossen werden.

Erste Corona-Veranstaltung dieser Art in Trier

Auf dem Trierer Viehmarkt ist im Anschluss an die Menschenkette eine Kundgebung geplant. Acht Rednerinnen und Redner stehen auf dem Programm, darunter eine Kinderärztin, der medizinische Geschäftsführer einer Trierer Klinik und der ehemalige Trierer Oberbürgermeister Klaus Jensen. Die Menschenkette mit der Kundgebung ist die erste Veranstaltung in der Corona-Pandemie in Trier, die nicht von Gegnern der Corona-Maßnahmen durchgeführt wird.

Polizei ist vor Ort

In einem sozialen Netzwerk gab es im Vorfeld der Veranstaltung auch einen Aufruf von Team Freiheit Trier – einer losen Gruppe von Corona-Maßnahmen Gegnern - sich an der Menschenkette zu beteiligen. Das Aktionsbündnis teilte in einer Pressemitteilung mit, dass eine Teilnahme von dieser Seite unerwünscht sei und das man dies auch an die Adresse von Team Freiheit Trier per Brief und Mail signalisiert habe. Eine Sprecherin sagte dem SWR man werde Menschen von Team Freiheit Trier nicht in die Kette lassen.

Nach Polizeiangaben handelt es sich bei der Menschenkette aber um eine öffentliche Veranstaltung, zu der es auch einen öffentlichen Aufruf gab. Insofern dürfe jeder daran teilnehmen. Die Polizei werde erst dann eingreifen, wenn es zu Störungen komme. Dann könnten, wenn erforderlich, auch Platzverweise ausgesprochen werden. Die Polizei wird nach eigenen Angaben mit einem größeren Aufgebot im Einsatz sein.