Am 20. Mai ist Weltbienentag. Bienen zählen zu den wichtigen Nutztieren. Sie bestäuben einen Großteil der Pflanzen, aus denen Nahrungsmittel hergestellt werden. Es gibt Aktionen, um sie zu schützen – auch in der Region Trier.

Dörthe Gütter schaut sich die frisch gepflanzten Blühstreifen am Moselradweg in Trier-Pfalzel an. Auf zwei Flächen von ungefähr 300 Quadratmetern werden bald bis zu 100 verschiedene Pflanzen wachsen und blühen, sagt sie. Dörthe Gütter ist Mitglied im Bund für Umwelt und Naturschutz (BUND) und hat das Projekt Ende vergangenen Jahres ins Leben gerufen.

"Pfalzel blüht. Gemeinsam für eine artenreiche Zukunft"

Dörthe Gütter und Peter Wladymyriw vom BUND an der Blühwiese in Trier-Pfalzel. BUND

Im Dezember vergangenen Jahres hatte die junge Frau die Idee zu der Aktion "Pfalzel blüht". Es war zunächst schwierig, eine Fläche zu bekommen, sagt sie. Schließlich erhielt sie zwei brachliegende Wiesenflächen von der Stadt Trier. Zusammen mit ihren Mitstreitern ging sie das Projekt an. "Viele Pfalzeler haben mitgemacht", sagt sie.

"Das war mir wichtig, dass der Ort mitmacht." Dörthe Gütter, Initiatorin der Aktion "Pfalzel blüht"

Beim Bearbeiten des Bodens – beim Aussäen des Samens – auch die Spendenbereitschaft sei gut gewesen. Ziel ist es, bienen- und schmetterlingsfreundliche Blumenwiesen anzulegen als Nahrungsquellen für bedrohte Bienen- und Schmetterlingsarten.

Auch in Detzem an der Mosel entsteht eine Bienenwiese. BUND

Projekt findet Nachahmer

Das gleiche Projekt gibt es auch in Detzem entlang des Moselradweges. Dort auf einer Fläche von ungefähr 300 Quadratmetern. Gemeindemitarbeiter und Bewohner des Dorfes haben mitgeholfen – auch mit Spenden. Das Projekt könnte schon bald noch weitere Nachahmer finden. "Wir haben schon viele Anrufe von Menschen aus anderen Trierer Stadtteilen gehabt", sagt Dörthe Gütter. Sie wollen Informationen über unser Projekt und überlegen, ähnliche Aktionen zu machen. Um auch noch andere Projekte zum Bienenschutz zu realisieren, macht Dörthe Gütter zur Zeit eine Ausbildung zur Wildbienenbotschafterin. Die wird vom BUND angeboten.

Den Rasermäher im Mai im Gartenschuppen zu lassen – dazu rufen die Deutsche Gartenbau-Gesellschaft und die Gartenakademie Rheinland-Pfalz auf. In vielen Gärten gibt es immer weniger Wildpflanzen, sagt Eva Hofmann von der Gartenakademie Rheinland-Pfalz in Neustadt. Bunte und blühende Wiesen seien immer seltener. Insekten fänden immer weniger Nahrung . Mit der Aktion "Mähfreier Mai" soll wieder mehr Artenvielfalt geschaffen werden. Die Idee ist, die Mähintervalle zu strecken und Teile des Rasens nur noch einmal pro Monat zu mähen. An ungemähten Stellen bleiben dadurch Blütenpflanzen stehen. Außerdem nimmt der Anteil blühender Wildpflanzen zu.

"Es macht Spaß , das zu beobachten. Die Blüten zu sehen." Eva Hofmann, Gartenakademie Rheinland-Pfalz

Ein Festmahl für Bienen. Eva Hofmann, Gartenakademie Rheinland-Pfalz

Eva Hofmann fände es schön, wenn die Aktion auch im Juni und Juli fortgesetzt würde. Man könne ja vielleicht nur Teile des Rasens stehenlassen. Oder nur Wege hinein mähen, um zum Schuppen oder zum Kompost zu kommen.

Wer im Mai nicht oder nur wenig gemäht hat, kann bei der Aktion der Deutschen Gartenbaugesellschaft bis zum 31. Mai mitmachen. Einfach auf einem Quadratmeter in seinem Garten die Blüten zählen und eintragen. Dann schickt man die Auflistung und ein Bild der Blüten an die Deutsche Gartenbaugesellschaft. Für die artenreichsten Wiesenbilder gibt es gewissermaßen als Belohnung ein Samenpaket mit vielen heimischen Wildblumenmischungen.

Kühles und nasses Wetter vermasselt die Honigernte im Frühjahr

Die Honigernte fällt in diesem Frühjahr wegen des kühlen und nassen Wetters auch in der Region Trier geringer aus. Matthias Rettig vom Imkerverband Rheinland sagt, die Bienen müssten sich erst auf Temperatur bringen. Auch würden viele Pflanzen – wetterbedingt – weniger Nektar bilden. Normalerweise hätten die Imker um diese Zeit schon mit der Frühjahrsernte begonnen. Teilweise müsse – gerade bei kleineren Bienenvölkern zugefüttert werden – zum Beispiel mit Zuckerwasser.