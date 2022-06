"Airbnb-Gesetz" soll ab November in Kraft treten

In Trier soll das sogenannte "Airbnb-Gesetz" ab November in Kraft treten. Das wurde am Dienstagabend im Stadtrat auf eine Anfrage der SPD-Fraktion mitgeteilt. Damit soll die Zweckentfremdung von Wohnraum, zum Beispiel als Büro oder Ferienwohnung unterbunden werden. Außerdem will man der Hotelbranche, die stark unter der Coronapandemie gelitten hat, mit der Satzung in Punkto Wettbewerbsfähigkeit helfen. Bereits vor zwei Jahren hatte der Landtag ein Gesetz verabschiedet, welches es Städten ermöglichen soll, sich gegen die Ausbreitungen von Ferienwohnungen zu wehren, die hauptsächlich über "Airbnb" vermietet werden. Um das Gesetz jedoch anwenden zu können müssen Städte davor eine entsprechende Satzung annehmen. In Trier hatte die SPD den Antrag für diese Satzung bereits vor zwei Jahren gestellt. SPD-Landtagsabgeordneter Sven Teuber bedauerte am Dienstagabend im Stadtrat, dass die Umsetzung der Satzung so lange dauert.